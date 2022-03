Waisenkinder aus der Ukraine finden Sicherheit in Lüneburg Stand: 09.03.2022 08:18 Uhr Der Krieg in der Ukraine trifft auch Waisenhäuser. Ehrenamtliche haben jetzt 31 Waisenkinder aus der ukrainischen Stadt Bila Zerkwa nach Lüneburg geholt. Am späten Dienstagabend sind sie angekommen.

von Tullio-Francesco Puoti

Die Beine sind schwer. Die Köpfe gesenkt. Kurz vor Mitternacht und nach über 20 Stunden Fahrt haben sie es geschafft. Ein Reisebus mit 31 Waisenkindern aus der Stadt Bila Zerkwa fährt auf den Hof der Jugendherberge in Lüneburg. Die erste, die aussteigt ist Ulia. Ihre Augen lassen erahnen, dass sie sich nur noch nach einem Bett sehnt. Mit zweieinhalb Jahren gehört sie zu den jüngsten unter den Waisenkindern. Die meisten von ihnen sind im Grundschulalter. Ein paar wenige sind Teenager.

VIDEO: Ukraine: Fluchtforscher rechnet mit 12 Millionen Flüchtenden (05.03.2022) (4 Min)

Viele Freiwillige helfen bei der Ankunft der Kinder

Andre Novotny von der Stiftung Hof Schlüter ist einer der Ersten, der die Kinder samt ihren Betreuerinnen begrüßt. Er spricht kein Ukrainisch, aber ein kurzes "Dobry vechir", also "Guten Abend" genügt den Betreuerinnen bereits, sodass sie ihm in die Arme fallen. Schon im Vorfeld hatten sich in der Lüneburger Jugendherberge ein Dutzend Freiwillige versammelt. Viele helfen bereits länger ehrenamtlich in der Stiftung. Manche haben ganz spontan von der Hilfsaktion erfahren und sind gekommen, um zu helfen. Unter ihnen sind Studierende sowie professionelle Dolmetscherinnen. Fast alle haben ukrainische Wurzeln. So auch Karina Galan. Die 32-Jährige ist in Kiew geboren, lebt aber seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Als ausgebildete Dolmetscherin kann sie die Sprachbarrieren überwinden. "Die Kinder sind alle müde. Manche von Ihnen können diese ganze Situation auch noch nicht einschätzen. Soweit ich höre, geht es aber allen ganz gut", sagt Galan.

Erste Mahlzeit in der Jugendherberge

Nach und nach gehen die Kinder in den Essenssaal der Jugendherberge. Die ganz Kleinen werden direkt ins Bett gebracht. Im Essenssaal stehen Kuchen, Salate und andere Speisen für sie bereit. Auch um Mitternacht ist es nicht zu spät für eine warme Spaghetti Bolognese. Der Koch meint es gut und gibt den meisten eine Portion, die sie gerade so tragen können. Der Hunger ist groß. In wenigen Minuten sind die Teller schon wieder leer. Die Älteren verhalten sich ruhig. "Die können noch gar nicht so richtig fassen, was hier los ist", sagt Dolmetscherin Galan. Die kleineren Kinder tauen langsam auf und werden munterer.

Weitere Informationen 400 Geflüchtete aus der Ukraine in Hannover angekommen Sie kommen nun in eigens eingerichteten Zeltdörfern in einer Messehalle unter. OB Onay begrüßte die Menschen vor Ort. (08.03.2022) mehr

Zwölf Tage Schutz suchen im Keller des Waisenhauses

Die Situation in der Heimatstadt Bila Zerkwa habe sich in den vergangenen Tagen immer weiter verschlechtert. Die Stadt ist nur rund 80 Kilometer von Kiew entfernt und wird beschossen und bombardiert, berichtet Novotny. Eine Betreuerin zeigt ein Video. Zu sehen ist, wie sie gemeinsam mit den Kindern im Keller des Waisenhauses "Slagoda" sitzt und singt. Zwölf Tage lang haben sie sich zur Sicherheit immer wieder dort aufgehalten. Genau das hat Stiftungsleiter Novotny am Sonnabend dazu bewegt, diesen Transport in die Wege zu leiten. "Wir kümmern uns seit 20 Jahren um diese Kinder. Als die Lage in Bila Zerkwa eskaliert ist, mussten wir reagieren", sagt er. Innerhalb weniger Stunden organisierte er mit seinem Team einen Transport, der die Kinder aus der Ukraine erst nach Katowice in Polen und dann nach Lüneburg brachte.

Wer helfen will, kann Geld spenden

Für mindestens sechs Wochen sind die Waisenkinder erstmal in der Jugendherberge in Lüneburg untergebracht. Mit rund 45.000 Euro ist bereits alles durch Stiftungsgelder abgedeckt. "Die Kinder sind komplett versorgt. Wir haben so viele Sachspenden in den letzten Wochen bekommen, sodass wir wirklich nichts mehr annehmen konnten", so Novotny. Damit schickt er auch den Appell an die Lüneburgerinnen und Lüneburger: Nicht unkoordiniert zur Jugendherberge rennen, um zu helfen. Dort seien bereits viele Helfende im Einsatz. Für alles Weitere solle die Stiftung Hof Schlüter kontaktiert werden. Sachspenden gebe es mehr als genug. Um die Hilfsaktionen weiter zu unterstützen, seien aktuell Geldspenden hilfreich.

Bildergalerie Krieg in der Ukraine - Niedersachsen setzt Zeichen Aktivisten besprühen Öl-Tanker, Schüler bilden ein Peace-Zeichen: So reagiert Niedersachsen auf den Krieg. Bildergalerie

Behörden in Lüneburg machen sich ein Bild

Für die kommenden Tage muss noch einiges geklärt werden. Denn geflüchtete minderjährige Kinder fallen grundsätzlich erst einmal in die Obhut der Jugendämter. Am Donnerstagmorgen will sich die Betriebsleiterin für soziale Dienste der Stadt Lüneburg, Regina Schalla, in der Jugendherberge ein Bild von der Lage machen. Dann soll geklärt werden, ob die Betreuerinnen hier die rechtlichen Voraussetzungen als Vormund erfüllen und wie langfristig für die Kinder gesorgt wird.

Sicherheit und Ruhe in der Jugendherberge

Für Novotny ging es in erster Linie erst einmal darum, die Kinder sicher aus der Ukraine zu bringen. In Lüneburg hofft er für sie auf eine ruhige und erholsame Zeit. Sowohl für die Kinder als auch die Betreuerinnen wird die erste Nacht in Lüneburg wohl eine ganz besondere sein. Denn nach zwölf Tagen im Keller des Waisenhauses in Bila Zerkwa bietet die Lüneburger Jugendherberge vor allem eins: Sicherheit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.03.2022 | 15:00 Uhr