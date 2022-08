Stand: 01.08.2022 11:48 Uhr Unfall bei Spurwechsel auf A1: Mann in Lebensgefahr

In Groß Meckelsen im Landkreis Rotenburg sind auf der A1 zwei Autos zusammengestoßen. Dabei ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein 59-Jähriger wollte nach Polizeiangaben auf die rechte Spur wechseln und touchierte dabei mit seinem Auto einen dort fahrenden Kleinwagen. Dieser prallte gegen die Leitplanke und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Dessen Fahrer, ein 32-jähriger Hamburger, wurde lebensgefährlich verletzt. Er musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Die Polizei teilte zu dem Unfall, der sich am späten Sonntagabend ereignet hatte, weiter mit, dass bei dem 59 Jahre alten Unfallverursacher fast zwei Promille Atem-Alkohol festgestellt wurden. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

