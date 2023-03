Stand: 16.03.2023 20:04 Uhr Uelzen: Frau stirbt bei Unfall - Säugling bleibt unverletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Uelzen am Donnerstag ist eine 27-jährige Frau gestorben. Zwei Autos waren laut Polizei frontal kollidiert. Ein 25-jähriger Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Auch ein Säugling war in einem der Autos, blieb aber den Angaben zufolge unverletzt. Trotzdem kam das Baby zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige hatte mindestens ein Fahrzeug und einen Traktor mit Anhänger überholen wollen. Dabei kollidierte er mit einem ihm entgegenkommenden Auto, das ein 30-Jähriger gefahren hatte. Die verstorbene 27-Jährige und der Säugling hatten auf der Rückbank des Autos des 25-Jährigen gesessen. Das Baby lag in einer Sicherheitsschale, die Frau wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 30-Jährige und seine Beifahrerin blieben Polizeiangaben zufolge unverletzt. Demnach beläuft sich der Schaden auf mehr als 30.000 Euro.

