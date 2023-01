Stand: 28.01.2023 13:59 Uhr Tödlicher Unfall bei Soltau: Auto erfasst Fußgängerin auf B71

Eine 49 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der B71 in Stübeckshorn nahe Soltau (Heidekreis) gestorben. Die Fußgängerin wollte am Freitagabend an einer Kreuzung die Straße überqueren, als sie von dem Wagen einer 19-Jährigen erfasst worden sei. Warum es zur Kollision kam, ist noch unklar, wie die Polizei in Soltau am Samstag NDR Niedersachsen sagte. Die Bundesstraße sei wegen des Rettungseinsatzes und der Ermittlungen mehrere Stunden gesperrt gewesen.

VIDEO: B71 bei Soltau: Auto überfährt Fußgängerin (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.01.2023 | 14:00 Uhr