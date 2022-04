Tödliche Schüsse: Verfahren gegen Polizisten eingestellt Stand: 06.04.2022 11:00 Uhr Die Staatsanwaltschaft Stade hat ein Ermittlungsverfahren gegen vier Polizeibeamte wegen des Verdachts des Totschlags eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht, teilte sie am Mittwoch mit.

Im Oktober 2021 hatten die Beamten einen 20 Jahre alter Mann bei einem Einsatz in einer Asylbewerberunterkunft in Harsefeld (Landkreis Stade) erschossen. Rechtlich seien die Schüsse als Notwehr beziehungsweise Nothilfe zu werten, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung. Den Polizeibeamten sei angesichts der Gefährlichkeit der Lage, der bestehenden Enge in den Räumlichkeiten und des dynamischen Geschehens keine andere Wahl geblieben als die Waffe einzusetzen. Die Angehörigen des Verstorbenen können gegen den Beschluss Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle einlegen. In früheren Berichten war das Alter des Getöteten fälschlicherweise mit 40 angegeben.

VIDEO: Harsefeld: Polizisten erschießen 40-jährigen Mann (1 Min)

20-Jähriger attackiert Beamten mit Messer

Die Polizei war an dem Tag wiederholt zu der Unterkunft gerufen worden, weil sich andere Bewohner bedroht gefühlt haben sollen. Der 20-Jährige soll beim zweiten Einsatz einen den Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin gaben drei Polizisten 13 Schüsse auf den 20-Jährigen ab. Er starb am Einsatzort.

