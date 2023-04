Stand: 25.04.2023 09:30 Uhr Tarifstreit: Warnstreik bei Harry-Brot in Schneverdingen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Beschäftigten des Harry-Brot-Werks in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) dazu aufgerufen, am Dienstag zwischen 8 und 14 Uhr die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit für die Beschäftigen der nordwestdeutschen Brotindustrie in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Sie fordert zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 400 Euro mehr bei einer Laufzeit von einem Jahr. Laut NGG bieten die Arbeitgeber rund acht Prozent in zwei Schritten und eine Prämie zum Ausgleich der Inflation.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.04.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik