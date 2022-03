Stand: 03.03.2022 10:32 Uhr Täter sägen Strommast auf Weg zu NPD-Hof in Eschede ab

In Eschede haben unbekannte Täter an einem Waldweg einen Strommast abgesägt. Laut Polizei führt die Stromleitung zu einem NDP-Zentrum im Landkreis Celle. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht, da wegen eines Sturmschadens ohnehin kein Strom durch die Kabel floss. Nach Angaben der Beamten wurde die Tat nahe des Hofes in den vergangenen sieben bis acht Tagen begangen. Die Ermittler vermuten einen politischen Hintergrund. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05141) 277 215 oder 348 entgegen.

Weitere Informationen Initiativen wollen Aus für NDP-Hof bei Eschede Gegner eines Zentrums von Rechtsextremisten im Kreis Celle haben Unterschriften gesammelt. Sie wollen, dass es schließt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.03.2022 | 13:30 Uhr