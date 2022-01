Stand: 29.01.2022 11:33 Uhr Stelle: 64-Jähriger mit Messer lebensgefährlich verletzt

Im Bahnhof in Stelle (Landkreis Harburg) hat ein 30-Jähriger einen 64 Jahre alten Mann mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich am Kopf verletzt. Der mutmaßliche Messerstecher wurde nach der Tat am Sonnabend kurz nach Mitternacht festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Küchenmesser als wahrscheinliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Warum der Mann auf sein eingestochen habe, sei noch unklar, hieß es. Nach ersten Zeugenaussagen sei er scheinbar ziellos über die Bahnsteige gegangen und dann eher zufällig auf den 64-jährigen Hamburger getroffen. Nach einem kurzen Gespräch habe er dann mehrfach auf den Mann eingestochen.

