Stand: 11.07.2022 20:50 Uhr Stader Stadtrat stimmt für umstrittenen Surfpark

Der Stader Stadtrat hat sich für den Bau des umstrittenen Surfparks ausgesprochen. Eine große Mehrheit stimmte am Montagabend für das 20 Millionen Euro teure Projekt. Es gab acht Gegenstimmen. Der Landkreis müsse zwar noch zustimmen, aber das sei nur eine Formalie, sagte Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU). Kritik kommt indes von Naturschützern. Sie äußern Bedenken mit Blick auf den Wasserverbrauch der künstlichen Wellenanlage und befürchten negative Folgen für die Landwirtschaft. Auch 2.500 Bürgerinnen und Bürger hatten ihren Unmut in einem Protestschreiben an Bürgermeister Hartlef deutlich gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.07.2022 | 06:30 Uhr