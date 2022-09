Stand: 14.09.2022 15:00 Uhr Stade: Unbekannte Täter überfallen Geschäft in Fußgängerzone

Bei einem Raubüberfall in der Stader Fußgängerzone haben zwei unbekannte Täter mehrere Tausend Euro aus einem Tresor erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verschafften sich die Männer am frühen Morgen Zutritt zu dem Laden und bedrohten einen 24-jährigen Angestellten mit einem Messer. Mit der Beute flohen die Räuber nach Polizeiangaben zu Fuß in Richtung Cosmae-Kirche. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (04141) 102-215.

