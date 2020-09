Stand: 12.09.2020 10:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Seevetal: Fahnder entdecken 250 scharfe Waffen

Die Polizei hat am Freitagabend in Seevetal (Landkreis Harburg) eine große Menge offenbar illegaler Waffen beschlagnahmt. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, seien bei einem Mann rund 250 scharfe Schusswaffen sowie mehrere tausend Schuss Munition sichergestellt worden. Bei dem Mann soll es sich laut LKA um einen rechten Aktivisten handeln. Auf Nachfrage von NDR.de sagte eine LKA-Sprecherin am Sonnabend, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine weiteren Details zu dem Verdächtigen bekannt gegeben werden könnten.

Fahnder stellen Kriegswaffen sicher

Bekannt ist, dass die Razzia auf Anordnung des Amtsgerichts Winsen (Luhe) "auf Grundlage der Gefahrenabwehr" erfolgte, wie das LKA in einer Mitteilung schrieb. Neben sogenannten Lang- und Kurzwaffen stellten die Fahnder zudem Gegenstände sicher, die als Kriegswaffen zu deklarieren seien und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstießen.

