Schweinepest: 150 Kilometer langer Schutzzaun einsatzbereit Stand: 20.01.2022 15:12 Uhr Zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest hat das Land Niedersachsen einen 150 Kilometer langen Schutzzaun angeschafft. Er wird in einer Halle der Bundeswehr im Heidekreis eingelagert.

Am Donnerstag ist der massive, silberne Spezial-Maschendrahtzaun in einer Halle der Bundeswehr in Oerbcke (Heidekreis) eingetroffen. Das Zaun-Material entspricht etwa 700 Euro-Paletten oder rund 35 Lkw-Ladungen und kostet 1,1 Millionen Euro. "Es gilt, zehn Millionen Schweine in Niedersachsen zu schützen", sagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) anlässlich der Anlieferung des Schutzzauns. Im Bedarfsfall sei der Zaun schnell verfügbar, so könnten betroffene Gebiete umgehend abgegrenzt werden.

Ministerin: Sorge wächst von Tag zu Tag

Anfang Januar war der Erreger etwa 50 Kilometer von der Grenze zu Niedersachsen in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden. Ihre Sorge, dass die Tierseuche die letzten Kilometer von Mecklenburg-Vorpommern bis über die Landesgrenze schaffe, wachse von Tag zu Tag, so Otte-Kinast. Auch Jörn Ehlers, Vizepräsident des niedersächsischen Landvolks begrüßt die Vorsichtsmaßnahme. Damit laufe das Land in Zeiten knappen Materials nicht Gefahr, dass die benötigten Elemente im Ernstfall am Markt nicht zu bekommen seien.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.01.2022 | 15:00 Uhr