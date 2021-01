Stand: 27.01.2021 10:18 Uhr Scheeßel: Traktor kollidiert beim Abbiegen mit Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) ist am Dienstagnachmittag ein 87-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Mann an der Landesstraße 130 von einem Trecker erfasst. Der 20-jährige Fahrer des Traktors hatte ihn offenbar übersehen, als er von einem Wirtschaftsweg auf die Straße einbiegen wollte.

