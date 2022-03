Schäfer setzt Friedenszeichen mit Herde in Ukraine-Farben

Ein Schäfer und seine Tiere: Farbe bekennen für den Frieden Stand: 06.03.2022 16:32 Uhr Ein Schneverdinger Schäfer wollte wie so viele andere Menschen auch ein Zeichen für Frieden in der Ukraine setzen - und griff zur Spraydose. Seine Heidschnucken tragen nun die Farben der Landesflagge.

"Wir wollten zum Ausdruck bringen, dass wir diesen Krieg ganz furchtbar finden", sagte Steffen Schmidt am Sonntag dem NDR in Niedersachsen. Zusammen mit seiner Frau Wiebke Schmidt-Kochan hat er ihre Wolle mit gelb-blauen Flaggen und Peace-Symbolen besprüht. Die Farbe sei Viehzeichenfarbe und wasche sich innerhalb von einer Woche von selbst aus. Das Ehepaar aus dem Heidekreis hatte sich bereits im Januar an einer Aktion beteiligt, bei der Schäferinnen und Schäfer mit rund 700 Schafen und Ziegen in Schneverdingen eine rund 100 Meter große Spritze dargestellt hatten, um für Impfungen gegen das Coronavirus zu werben.

