Stand: 17.12.2021 07:29 Uhr Samtgemeinde Hollenstedt: Bürgermeisterwahl wird wiederholt

Die Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Hollenstedt im Landkreis Harburg soll wiederholt werden. Das hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstagabend entschieden. Weil er Briefwahlunterlagen aus den Wahlbüros ins Rathaus brachte, habe Bürgermeister Heiner Albers (parteilos) gegen das Wahlrecht verstoßen, so einer der Vorwürfe. Außerdem habe der Amtsinhaber vor der Wahl selbst den Briefkasten des Rathauses geleert. 21 der 26 Ratsmitglieder erklärten mit ihrem Votum seine Wahl deshalb für ungültig. Albers hatte die Wahl zum Bürgermeister am 12. September gegen seine Herausforderin mit einem Vorsprung von nur 103 Stimmen für sich entschieden. Innerhalb von vier Wochen kann er nun Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg einreichen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.12.2021 | 06:30 Uhr