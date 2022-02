Stand: 22.02.2022 08:17 Uhr Rückenwind für Flüssig-Gas-Terminal in Stade

Die Pläne für ein erstes deutsches Flüssig-Gas-Terminal in Stade nehmen Form an. Die Antragsunterlagen für das bis zu 800 Millionen Euro teure Projekt sollen im Sommer eingereicht werden, teilte der Betreiber Hanseatic Energy Hub GmbH (HEH) mit. Das Unternehmen rechnet damit, dass es danach mindestens ein- bis anderthalb Jahre dauert, bis der Bau genehmigt wird. Das Flüssig-Gas-Terminal soll unmittelbar an der Elbe auf dem Gelände des Chemiekonzerns Dow Chemical entstehen. Auch im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel wird ein solches Terminal geplant. Positive Signale kommen und kamen von der neuen und der alten Bundesregierung. Befeuert durch ein mögliches Kriegsszenario an der ukrainischen Ostgrenze, die zum Politikum gewordene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 und die hohen Gaspreise rückt Flüssig-Gas als Brückenenergieträger in den Fokus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.02.2022 | 06:30 Uhr