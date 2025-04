Stand: 10.04.2025 09:14 Uhr Bad Fallingbostel: Warnstreik bei Getränkehersteller Granini

Die Beschäftigten des Fruchtgetränkeherstellers Eckes-Granini legen am Donnerstagvormittag am Standort Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat zum zwölfstündigen Ausstand aufgerufen. Grund seien zwei ergebnislose Gespräche. Nach Gewerkschaftsangaben reicht das Angebot der Arbeitgeber nicht aus, um die gestiegenen Kosten der vergangenen Jahre auszugleichen. Die NGG fordert 235 Euro monatlich mehr für ein Jahr. Die Verhandlungen sollen am 14. Mai fortgesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie