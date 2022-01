"Rote Rosen": Carrière spielt den geheimnisvollen Antonio Stand: 17.01.2022 14:39 Uhr Die ARD-Vorabendserie "Rote Rosen" bekommt ein bekanntes neues Gesicht. Der Film- und Theaterstar Mathieu Carrière spielt ab Folge 3.506 den charmant-egozentrischen Antonio.

Die Produktionsfirma geht davon aus, dass die erste Folge mit Carrière Mitte Februar ausgestrahlt werden könnte. Und so beginnt Carrières Geschichte in der Serie: Die Figur des Antonio Rossi bringt in der Telenovela aus Lüneburg das Leben der Fährmann-Geschwister Britta, Amelie und Philip durcheinander. Deren Vater Jakob, ein erfolgreicher Maler, hat sich, schwer krank, vor Jahren in Venedig das Leben genommen.

Carrière sorgt als Antonio für Trubel

Nach Jakobs Tod ist der Wert von dessen Bildern erheblich gestiegen. Nun taucht zuerst ein unbekannter, aber echter "Fährmann" bei Sohn Philip und dann der geheimnisvolle Antonio im Leben des Trios auf. Und Antonio spielt sei eigenes Spiel.

Die Telenovela "Rote Rosen" ist montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten und bereits am Vortag in der ARD Mediathek zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.01.2022 | 15:00 Uhr