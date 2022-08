Stand: 01.08.2022 06:58 Uhr Rhade: Auto prallt gegen Scheune - Fahrer schwer verletzt

Am Sonntagabend hat sich ein Mann bei einem Unfall in Rhade (Landkreis Rotenburg) schwer verletzt. Der Autofahrer war gegen 19 Uhr aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte er in eine Scheune. Die alarmierten Feuerwehren aus Rhade und Zeven befreiten den Mann aus seinem Auto. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Bremervörde sicherte Spuren und hat Ermittlungen aufgenommen.

