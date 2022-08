Stand: 12.08.2022 13:16 Uhr Reiterstaffel soll illegale Griller in der Heide aufspüren

Die Reiterstaffel der Polizei Braunschweig hat für sechs Wochen Einsatzkräfte in die Südheide entsandt. Sie hätten die Aufgabe, das Naturschutzgesetz zu überwachen und nach Menschen Ausschau zu halten, die rauchen oder grillen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Wegen der Waldbrandgefahr ist beides zurzeit verboten. Darüber hinaus würden sich die Beamten aber auf nette Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern der Heide freuen, hieß es. Die Pferde werden laut Polizei hauptsächlich in der Stadt, auf Demonstrationen oder bei Fußballspielen eingesetzt.

