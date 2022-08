Stand: 02.08.2022 13:34 Uhr Prozesstart in Stade: Mann soll zwölf Autos angezündet haben

Vor dem Landgericht Stade hat der Prozess gegen einen 29-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem polizeibekannten Angeklagten vor, zwischen Februar und März zwölf Fahrzeuge angezündet zu haben. Zweimal sei er in der Nähe brennender Autos festgenommen worden. Beim ersten Mal habe die Behörde jedoch keine eindeutigen Haftgründe für den Mann gesehen. Anfang März wurde er erneut festgenommen. In der Nacht zuvor waren demnach an drei Brandorten fünf Fahrzeuge erheblich beschädigt oder zerstört worden. Laut Polizei war allein dort ein Schaden von mehr als 20.000 Euro entstanden. Für den Prozess sind zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt.

Weitere Informationen Erneut Autos in Stade angezündet: Polizei sucht Täter Seit Jahresbeginn brennen in Stade immer wieder Autos - allein fünf am vergangenen Wochenende. Schaden: 40.000 Euro. (07.02.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.08.2022 | 13:30 Uhr