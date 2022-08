Stand: 22.08.2022 07:52 Uhr Probleme bei Metronom: Fahrgäste stranden am Bahnhof Winsen

Beim Zugverkehr des Metronom herrschten am Wochenende wieder teils chaotische Zustände. Bauarbeiten und Personalmangel hatten zur Folge, dass Züge ausfielen und andere überfüllt waren. Der Lüneburger Bahnhof war zeitweise gesperrt. Und am Bahnhof in Winsen strandeten in der Nacht zu Sonnabend 120 Fahrgäste, weil keine Ersatzbusse fuhren. Laut Polizei mussten sie vier Stunden warten, bis es weiterging. Ab heute will der Metronom wieder mehr Züge fahren lassen.

