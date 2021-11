Stand: 07.11.2021 13:46 Uhr Panzergranate im Landkreis Lüchow-Dannenberg entschärft

Bei Feldarbeiten in Zadrau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist eine Panzergranate gefunden wurden. Ein Landwirt entdeckte sie am Sonnabend bei Arbeiten auf einem Kartoffelfeld. Die Polizei informierte den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Da die etwa 25 Zentimeter lange Granate aus dem Zweiten Weltkrieg nicht transportfähig war, musste sie an Ort und Stelle entschärft werden. Eine Evakuierung von Anwohnenden war nicht nötig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.11.2021 | 14:00 Uhr