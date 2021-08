Neun Neuinfektionen nach Disco-Besuch in Walsrode Stand: 02.08.2021 19:05 Uhr Nachdem zwei Gäste einer Walsroder Disco nachträglich positiv auf Corona getestet wurden, ist bei neun weiteren Gästen das Virus festgestellt worden. Das teilte der Heidekreis mit.

Sieben der Infizierten wohnen demnach im Heidekreis, einer im Landkreis Nienburg und eine weitere infizierte Person in einem anderen Landkreis. Das Gesundheitsamt habe noch nicht alle der rund 800 Besucherinnen und Besucher des Abends kontaktieren können, versuche dies aber weiter, hieß es vom Landkreis.

Selbstisolation bis zum 7. August

Mindestens zwei Personen waren in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem sie am 24. Juli in der Diskothek in Walsrode gefeiert hatten. Der Heidekreis hatte daraufhin die Gäste aufgefordert, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. 694 Besucher hatten sich per Luca-App eingeloggt. 100 weitere Personen hatten ihre Kontaktdaten schriftlich hinterlassen. Sie alle sollten sich sofort und bis zum 7. August in Selbstisolation begeben, so ein Sprecher. Darüber hinaus sollen sie sich beim Hausarzt melden, wenn sie bei sich Krankheitssymptome feststellen, hieß es weiter. Noch sei kein weiterer Infizierter bekannt.

Disco in Heinbokel: Sieben Infizierte im Landkreis Stade

Zwei Personen, die nach dem Besuch in Walsrode positiv getestet worden waren, hatten einen Tag zuvor auch in Heinbokel in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten gefeiert. Das hatte die Kontaktnachverfolgung ergeben. Zudem seien zwei Personen aus dem Landkreis Cuxhaven in der Disco gewesen, die später ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Daraufhin hatte der Landkreis Stade alle 800 Besucherinnen und Besucher per Email kontaktiert. Nach dieser Partynacht meldete der Landkreis Stade inzwischen sieben Infektionen. "Aufgrund der Benachrichtigung der Disco-Besucher durch das Gesundheitsamt am Donnerstag ist damit zu rechnen, dass noch weitere Ergebnisse der Labore am Montag oder Dienstag eintreffen werden", sagte ein Landkreis-Sprecher gegenüber dem NDR in Niedersachsen.

