Stand: 27.07.2022 11:01 Uhr Neu Wulmstorf: Pkw-Diebstahl weckt Autobesitzer auf

Einen schnellen Fahndungserfolg haben am frühen Mittwochmorgen Polizisten in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) erzielt. Gegen 3.50 Uhr war ein Mann von den Motorgeräuschen seines eigenen Pkw wach geworden. Schnell stellte er fest, dass sein Wagen in diesem Moment gestohlen wurde. Nachdem er umgehend die Polizei alarmierte, entdeckten die Beamten den Pkw auf der B3 kurz vor der Anschlussstelle Rade. Der 35-Jährige, der hinter dem Steuer saß, wurde vorläufig festgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.07.2022 | 09:30 Uhr