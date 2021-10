Stand: 28.10.2021 13:35 Uhr Nach tödlichem Bahnunfall: Gemeinde fordert Zaun an Gleisen

Nach dem tödlichen Bahnunfall in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) fordert die Gemeinde die Bahn auf, einen Zaun an der Stelle zu bauen, an der am vergangenen Wochenende zwei Menschen starben. Ein 33 Jahre alter Mann und eine 29 Jahre alte Frau hatten an dieser Stelle versucht, die Gleise zu überqueren, um eine S-Bahn zu erreichen. Ein Zug erfasst das Paar. Die Bundespolizei zeigt nach eigenen Angaben nun an der Stelle Präsenz, weil der Bereich dafür bekannt sei, dass Personen dort über die Schienen abkürzen. Die Bahn lehnt es bisher ab, den offenen Bereich durch einen Zaun zu sichern.

