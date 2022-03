Nach Attacken auf Busse: Unternehmen setzt Belohnung aus Stand: 01.03.2022 20:47 Uhr Auf einem Betriebshof in Hittfeld haben Unbekannte in der Nacht zu Montag zahlreiche Linienbusse schwer beschädigt. Das betroffene Busunternehmen KVG hat nun eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Erhalten soll die Summe, wer Informationen geben kann, die dazu führen, dass der oder die Täter ermittelt und verurteilt werden, teilte das Unternehmen mit. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer (04181) 28 50 entgegen.

29 Busse demoliert

Laut Polizei wurden bei der Attacke insgesamt an 29 Bussen und einem Auto die Scheiben demoliert. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 250.000 Euro. Die Täter hätten offenbar wahllos auf dem Außengelände und in einer Betriebshalle der KVG in Hittfeld im Landkreis Harburg Front- und Seitenscheiben eingeschlagen, sagt ein Polizeisprecher.

Gezielte Tat zwischen Betriebsschluss und -beginn?

Laut KVG sind so viele Busse kaputt, dass vorerst nicht alle Fahrten stattfinden können. Bis alle Linienbusse wieder repariert sind, komme es landkreisweit zu einigen Ausfällen. Betroffen sei auch der Schülerverkehr, teilt das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Offenbar hätten die Unbekannten gezielt das kurze Zeitfenster zwischen Betriebsschluss um 1 Uhr und dem Beginn des Frühdienstes um 4 Uhr genutzt, so der Sprecher.

