Missbrauchs-Urteil: Ex-Schwimmtrainer legt Revision ein Stand: 08.05.2023 15:14 Uhr Zu neun Jahren Haft wegen mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauchs hatte das Landgericht Lüneburg Ende April einen ehemaligen Schwimmtrainer verurteilt. Dagegen hat der 74-Jährige nun Revision eingelegt.

Das Urteil ist damit nach Angaben einer Justizsprecherin vom Montag nicht rechtskräftig. Die Anklage hatte dem Mann Missbrauch von Kindern im Alter zwischen 8 und 13 Jahren in 84 Fällen vorgeworfen. Verurteilt wurde er wegen 73 Taten. Diese sollen sich von Juli 1996 bis 2001 sowie in den Jahren 2015 und 2016 in verschiedenen Orten Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens ereignet haben. Der 74-Jährige hatte zu Beginn des Verfahrens eine sexuelle Motivation abgestritten. Ein Gutachter hatte ihn jedoch als pädophil bewertet.

