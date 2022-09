Stand: 09.09.2022 14:33 Uhr Miete für WG-Zimmer: Lüneburg hat zweitgrößten Anstieg

In Lüneburg sind die Mietpreise für Wohngemeinschaften unter den größeren deutschen Hochschulstädten so stark gestiegen wie sonst fast nirgends. 18 Prozent mehr kostete ein Zimmer dieses Jahr verglichen mit 2021. Das geht aus einer Untersuchung des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-Gesucht.de hervor, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Einen steileren Anstieg der Preise gab es demnach nur in Erfurt mit knapp 22 Prozent. Die durchschnittliche Monatsmiete für ein WG-Zimmer liegt der Erhebung zufolge bei 435 Euro pro Monat. Ausgewertet wurden für die Studie die in der zweiten Augusthälfte direkt verfügbaren Zimmerangebote auf WG-Gesucht.de in allen 95 deutschen Hochschulstädten mit mindestens 5.000 Studierenden.

Weitere Informationen Kein Ende in Sicht: Mieten in Niedersachsen steigen und steigen Das belegen Zahlen des Bundesbauministeriums in Berlin. Die Landkreise Göttingen, Harburg und Lüneburg sind am teuersten. (17.05.2022) mehr

