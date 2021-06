Lüneburgs Offensive gegen Leerstand und Eintönigkeit Stand: 13.06.2021 13:56 Uhr Gegen Leerstand und immer mehr Nagelstudios, Shisha-Läden und Barber-Shops will Lüneburg nun mit einem Innenstadtbüro vorgehen. Kleine Unternehmer sollen gefördert, die Vielfalt erhalten werden.

Vor der Pandemie standen in Lüneburgs Innenstadt 15 bis 17 Geschäfte leer. Die Zahl ist mittlerweile auf bis 27 bis 28 gestiegen. "Wir machen die Feuerwehrarbeiten, damit die Stadt gut aus den Startlöchern kommt", sagt Innenstadtkoordinator Christoph Steiner. Es gehe um dir richtige Mischung von Geschäften in der Innenstadt.

Ein Problem: Zu hohe Mieten in Lüneburgs Innenstadt

Dafür wolle man vor allem auch mit Vermietern ins Gespräch kommen, damit nicht immer die erste Anfrage angenommen wird. "Ich versuche, auch mit frustrierten Mietern und Vermietern ins Gespräch zu kommen oder teilweise aus unmoralisch langen Mietverträgen zu kommen", erzählt Steiner. Nicht selten lägen die Monatsmieten im hohen vierstelligen Bereich.

In dem neuen Büro ist auch Digitallotse Jens Kullin Anprechpartner für die Händler. Für ihn sei die Idee mit dem Innenstadtbüro "ein richtig toller Schachzug", sagt der freiberufliche Ingenieur für technische Informatik. Jeden Interessierten frage er: Wie digital wird schon gearbeitet? Wo soll es in den kommenden drei Jahren hingehen? Nicht jeder Händler brauche unbedingt eine eigene Webseite, auch ein Newsletter mit Gutscheinen könne genau das Richtige sein. "Die jungen Leute sind digitaler. Es geht darum, wie kriege ich die Angebote an die Smartphone-User", sagt der 52-Jährige, der bis Ende des Jahres mitwirkt.

