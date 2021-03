Stand: 10.03.2021 08:25 Uhr Lüneburger Tourismusbranche will Osterurlaub ermöglichen

Die Tourismusbranche in Nord-Ost-Niedersachsen hat den Osterurlaub noch nicht abgeschrieben. Die Lüneburger Heide GmbH will nun mit einem eigens entwickelten Testkonzept die Landespolitik von einem sicheren Urlaub überzeugen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. So sollen Urlaubsgäste auf den Hotelparkplätzen im eigenen Auto getestet werden. Dazu komme ein Hygienekonzept für jedes Hotel. Die Tourismus GmbH hofft auf ein schnelles Signal von der Landesregierung, ob an Ostern wieder geöffnet werden darf.

