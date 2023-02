Stand: 02.02.2023 11:54 Uhr Lüneburg: Nach Rohrbruch Straßen im Wohngebiet gesperrt

Ein Wasserrohrbruch hat in Lüneburg zu großen Schäden geführt: Im Stadtteil Jüttkenmoor sind nach Angaben der Stadt mehrere Straßen und Gehwege unterspült worden. Die Zufahrt in das Wohngebiet und Teile der Jägerstraße sind gesperrt. Für die Anwohner wurden Umleitungsstrecken eingerichtet. Die Reparatur der Straßenschäden und die Untersuchung auf mögliche Hohlräume hat begonnen: "Wir können derzeit noch nicht beziffern, wie groß die Schäden sind und wann wir welchen Bereich wieder freigeben können", sagt Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne). Die Stadt Lüneburg hat einen Krisenstab eingerichtet und informiert auf ihrer Internetseite. Nach Angaben des Wasserversorgers Avacon waren am Mittwochnachmittag knapp 5.000 Haushalte von dem Rohrbruch betroffen. Sie konnten erst am Abend wieder mit Wasser versorgt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.02.2023 | 13:30 Uhr