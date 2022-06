Lüneburg: DRK und ASB bieten weiter kostenlose Coronatests an Stand: 30.06.2022 15:16 Uhr Mit der neuen Corona-Testverordnung sind die sogenannten Bürgertests seit Donnerstag nicht mehr grundsätzlich kostenlos. Rotes Kreuz und Arbeiter Samariter Bund wollen diese Entscheidung nicht mittragen.

Der Wohlfahrtsverbände der Region haben angekündigt, in Stadt und Landkreis Lüneburg weiterhin kostenlose Tests anzubieten - und setzen dabei auf Freiwilligkeit. "Wer am Kühlschrank merkt, dass es am Geldbeutel knapp wird, soll für den Test nichts zahlen müssen", sagt Joachim Elspaß, Geschäftsführer des Lüneburger DRK-Ortsverbandes. Beide Verbände hätten "die Entscheidung recht schnell" getroffen. Es werde jede und jeder gefragt, ob man bereit sei, den Eigenanteil zu zahlen. Wer das verneine, erhalte den Test weiterhin kostenlos. Das DRK Lüneburg hofft, dass Menschen das Angebot in Anspruch nehmen, die sich den Test nicht leisten können. Nach einer zweimonatigen Phase werde evaluiert, heißt es.

Johanniter schließen Testzentren im Kreis Harburg

Mit Start der neuen Testverordnung haben die Johanniter im Landkreis Harburg ihre letzten öffentlichen Testzentren geschlossen. Die meisten Einrichtungen sind seit einiger Zeit aufgrund geringer Nachfrage ohnehin dicht. Die Johanniter betreiben nun noch das Testzentrum am Uniklinikum Hamburg, an dem sich ausschließlich Mitarbeitende, Studierende, Besucher und Patienten kostenlos testen lassen können.

