Stand: 15.03.2024 07:45 Uhr LNG: Schwimmendes Terminal in Stade angekommen

Das schwimmende LNG-Terminal hat am Freitagmorgen im Stader Industriehafen festgemacht. Das Spezialschiff "Energos Force" (früher "Transgas Force") kam aus Rotterdam und fuhr begleitet von einem Großaufgebot der Polizei die Elbe entlang nach Stade. Es hat noch kein Gas an Bord. Nach Angaben des Betreibers Deutsche Energie Terminal-Gesellschaft (DET) läuft zunächst eine Testphase. Anschließend soll es demnach rechnerisch fünf Millionen Haushalte pro Jahr mit Gas versorgen. Die "Energos Force" ist das dritte von vier Spezialschiffen, die von der Bundesregierung gechartert worden sind, um LNG-Tanker im Bereich der Nordsee in Stade, Wilhelmshaven und Brunsbüttel abzufertigen.

