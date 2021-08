Stand: 20.08.2021 12:33 Uhr LGBTQ-Rechte: "Säule der Vielfalt" macht Halt in Lüneburg

Am Sonnabend wird in Lüneburg am Marktplatz vom Lesben- und Schwulenverband Niedersachsen-Bremen die "Säule der Vielfalt" aufgestellt. Hier sollen, ein Jahr vor den Landtagswahlen, Wünsche und Forderungen von Homo- und Bisexuellen sowie Trans- und Intergeschlechtlichen aus der Region gesammelt werden. Diese sollen dann im Herbst an die im Landtag vertretenen Parteien übergeben werden. Die "Säule der Vielfalt" stand seit Mitte Mai schon in sieben anderen niedersächsischen Städten und zieht im September weiter nach Wolfsburg und Braunschweig.

