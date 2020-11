Kind tot aus Fluss geborgen: Ermittlungen gegen die Mutter Stand: 06.11.2020 11:46 Uhr In Rotenburg haben Rettungskräfte in der vergangenen Nacht einen vierjährigen Jungen tot aus der Wümme geborgen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen die Mutter des Kindes.

Der 40-Jährigen werde Totschlag an ihrem Sohn vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden dem NDR in Niedersachsen. Die Mutter habe das Kind um 23 Uhr gestern Abend aus dem Diakonieklinikum Rotenburg mitgenommen, obwohl es dringend behandelt werden sollte. Was dem Jungen genau fehlte, ist unbekannt. Nähere Informationen dazu erhofft sich die Staatsanwaltschaft von der Obduktion des Jungen am Wochenende.

Mutter könnte in psychiatrische Klinik kommen

Über das Verschwinden von Mutter und Sohn informierte die Klinik noch am Abend die Polizei. Als erstes entdeckten Beamte die 40-Jährige in Rotenburg. Nach stundenlanger Suche zogen die Einsatzkräfte dann den leblosen Jungen aus der Wümme. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Unklar ist derzeit noch, warum die Mutter mit ihrem Sohn aus der Klinik verschwand. Die Ermittler möchten die Frau in einer psychiatrischen Klinik unterbringen lassen. Darüber soll im Laufe des Tages ein Richter entscheiden.

