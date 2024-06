Stand: 16.06.2024 14:58 Uhr Kennzeichen selbst gebastelt? Polizei stoppt 15-Jährigen am Steuer

Die Polizei hat am Samstagabend auf der Bundesstraße 209 bei Lüneburg einen 15-jährigen Autofahrer gestoppt. Weder der Jugendliche noch seine vier minderjährigen Mitfahrer haben eine gültige Fahrerlaubnis: Alle seien "zu jung zum Autofahren", so die Ermittler am Sonntag. Für Fragezeichen sorgt auch das Fahrzeug: Woher es stammt, ist unklar. Laut Polizei lag keine Zulassung vor - und die Kennzeichen waren offenbar selbst gebastelt. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der 15-Jährige sowie seine jungen Begleiter seien anschließend ihren Eltern übergeben worden, hieß es.

