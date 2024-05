Stand: 21.05.2024 09:26 Uhr "Kleiner Junge" am Steuer: Polizei stoppt auffällig fahrendes Auto

In Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) hat eine Streifenwagen-Besatzung am Sonntagabend eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Den Polizistinnen kam ein Auto entgegen, das auffällig weit links fuhr - und am Steuer saß offensichtlich ein "kleiner Junge". Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamtinnen hielten das Auto an. Der Junge auf dem Fahrersitz war demnach zwölf Jahre alt. Mit im Wagen saßen den Angaben zufolge drei Erwachsene, darunter der Vater des Jungen. Die Insassen hätten noch versucht zu vertuschen, dass das Kind gefahren war, so die Polizei. Sie leitete Strafverfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min