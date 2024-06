Stand: 02.06.2024 14:29 Uhr Einjähriges Kind lenkt Auto auf der A7

Die Polizei hat auf der A7 ein Auto angehalten, das zwischenzeitlich von einem einjährigen Kind gelenkt wurde. Ein Zeuge habe beobachtet, wie das Kind auf dem Schoß eines Mannes saß und das Auto mehrere Kilometer lang lenkte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er rief die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle bei Seevetal im Landkreis Harburg saß das Kind laut Polizei wieder in einem Kindersitz auf der Rückbank. Der 20-jährige Vater habe aber zugegeben, dass es zuvor auf seinem Schoß gesessen und gelenkt hatte. Gegen den Mann wurde nach dem Vorfall am Samstagnachmittag ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

