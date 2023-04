Stand: 18.04.2023 20:19 Uhr Kein gültiger Fahrschein: Fahrgast greift Zugbegleiter an

In einem ICE zwischen Hannover und Hamburg ist ein 36-jähriger Fahrgast einem Zugbegleiter laut Polizei "an den Hals" gegangen, nachdem er ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden war. Der Zugbegleiter habe jedoch keine erkennbaren Würgemerkmale davongetragen. Die Bundespolizei holte den handgreiflich gewordenen Mann, der über sich selbst sagte, "eigentlich ganz lieb" zu sein, aus dem Zug. Er wurde am Hundertwasserbahnhof in Uelzen mit einer Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen, Nötigung und Körperverletzung entlassen.

