Stand: 14.01.2022 09:09 Uhr Jugendliche setzen Gartenhaus mit Böllern in Brand

Jugendliche sollen in Himmelpforten (Landkreis Stade) am Donnerstagabend mit Böllern ein Gartenhaus in Brand gesteckt haben. Die Polizei sucht nun nach vier Tatverdächtigen, die laut Zeugen nach Ausbruch des Feuers weggelaufen seien. Der Eigentümer des Gartenhauses hatte einen lauten Knall gehört und den Rauch bemerkt, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04144) 60 60 80 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.01.2022 | 09:30 Uhr