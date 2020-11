Stand: 24.11.2020 09:36 Uhr In Buxtehude brennen zwei Pkw aus - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Buxtehude sucht Zeugen eines Pkw-Brandes. Nach Angaben der Ermittler hatte ein Passant am Montag gegen 22.40 Uhr ein brennendes Auto in einem Wohngebiet gemeldet. Die Flammen griffen schnell auf ein zweites Fahrzeug. Beide Pkw brannten aus. Die Polizei geht davon aus, dass Brandstiftung vorliegt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sie schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 14.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.11.2020 | 09:30 Uhr