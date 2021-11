Stand: 08.11.2021 07:55 Uhr Ilmenau-Sperrwerk in Hoopte bis Freitag gesperrt

Das Ilmenau-Sperrwerk in Hoopte im Landkreis Harburg ist für Autofahrer vorerst nicht zu passieren. Die über das Bauwerk führende Elbuferstraße ist bis einschließlich Freitag gesperrt. Grund dafür sind weitere Arbeiten im Zuge einer Grundinstandsetzung der knapp 50 Jahre alten Küstenschutzanlage. So werden in dieser Woche die beiden elbseitigen Hubtore wieder eingebaut. Der Verkehr wird umgeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.11.2021 | 07:30 Uhr