Stand: 15.03.2023 10:00 Uhr Glätteunfall bei Stade: 22-Jährige schwer verletzt

In der Samtgemeinde Nordkehdingen im Landkreis Stade ist eine 22-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte die Frau auf glatter Straße die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfall habe sich auf der L111 in der Gemeinde Krummendeich ereignet. Einsatzkräfte befreiten die Schwerverletzte aus dem Auto. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die L111 wurde für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

