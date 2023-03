Stand: 06.03.2023 08:08 Uhr Gesperrte Bahnstrecke: Expressbus fährt nun nach Dannenberg

Die Bahnstrecke zwischen Lüneburg und Dannenberg Ost (Landkreis Lüchow-Dannenberg) bleibt weiter gesperrt, das hat das Unternehmen Erixx mitgeteilt. Der Schienenersatzverkehr (SEV) werde vorerst bis Anfang April aufrechterhalten. Es bleibe bei allen bisherigen Haltestellen, so das Unternehmen. Zusätzlich zu den weiterhin stündlich verkehrenden Bussen des SEV setzt Erixx ab sofort auch einen Expressbus ein. Dieser soll auch in Hitzacker halten und genauso lange unterwegs sein, wie der Zug. Der Grund für die Sperrung der Bahnstrecke ist nach wie vor, dass die Gleisschwellen auf der Strecke ausgetauscht werden müssen. Wann die Strecke wieder befahrbar sein wird, habe die für das Streckennetz zuständige Deutsche Bahn nicht beantworten können, so eine Sprecherin von Erixx. Die Strecke sollte ursprünglich zum Jahreswechsel wieder befahrbar sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.03.2023 | 06:30 Uhr