Stand: 14.01.2022 07:53 Uhr Flixtrain soll ab Sommer auch in Lüneburg halten

Die Privatbahn Flixtrain soll im Sommer auch in Lüneburg halten. Das Unternehmen bekräftigte das Vorhaben auf Nachfrage der "Landeszeitung". Demnach wolle Flixtrain sein Angebot auch mit einem Halt in der Hansestadt ausweiten. Wann und in welchem Umfang das passiere, sei wegen der Pandemie aber noch nicht klar. Die Grünen in Lüneburg hoffen, dass die Hansestadt mit der Privatbahn noch besser an Städte wie Berlin angebunden werden kann.

