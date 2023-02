Stand: 09.02.2023 15:28 Uhr Feuerwehr rettet Waschbären aus acht Metern Höhe von Baum

In Bleckede (Landkreis Lüneburg) hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen einen Waschbären von einem Baum gerettet. Das Tier war vor einem Hund weg gerannt und hatte sich auf dem Baum in Sicherheit gebracht. Die Einsatzkräfte mussten den Waschbären von einem Ast in rund acht Metern Höhe herunter helfen. Danach ließen sie das Tier frei. Die aus Nordamerika stammenden Kleinbären halten sich inzwischen vermehrt in Parks und Gärten in Deutschlands Großstädten auf. Schätzungen zufolge leben hierzulande mittlerweile deutlich mehr als eine Million der grau-weißen Tiere.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.02.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere