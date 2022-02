Erneut Autos in Stade angezündet: Polizei sucht Täter Stand: 07.02.2022 12:56 Uhr Seit Anfang des Jahres stehen in Stade immer wieder Autos in Flammen - zuletzt brannten fünf Fahrzeuge am vergangenen Wochenende. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt.

Bei der jüngsten Brandserie sind laut Polizei zunächst in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gegen 2.30 Uhr zwei geparkte VW-Autos im Stadtteil Hahle in Flammen aufgegangen. Ein danebenstehender Wagen wurde durch den Brand beschädigt. Drei Stunden später brannte ein VW-Caddy in Haddorf vollständig aus. Ein weiterer Fahrzeugbrand folgte am Sonnabendvormittag gegen 10 Uhr im Bereich der Dankertstraße. Da das Feuer rechtzeitig bemerkt wurde, brannte laut Polizei lediglich der Radkasten eines Mercedes.

An Feldweg abgestelltes Auto angezündet

Der nächste Einsatz führte die Feuerwehr am Sonnabendmittag nach Stade-Wiepenkathen. Auf einem Feldweg in der Nähe der Bundesstraße 74 brannte ein abgestellter Opel lichterloh. Die Besitzer waren nach Angaben der Polizei kurz zuvor zu einem Spaziergang aufgebrochen. Passanten hatten das brennende Auto bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

40.000 Euro Schaden am Wochenende

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 40.000 Euro. Ob die Brände zusammenhängen, ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Polizei ruft Zeugen auf, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise geben können sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden. Schon Anfang des Jahres hatten in Stade-Ottenbeck und Campe Autos gebrannt.

