Stand: 29.11.2021 15:50 Uhr Elbe-Jeetzel-Klinik soll verkauft werden

Die Dannenberger Elbe-Jeetzel-Klinik im Landkreis Lüchow-Dannenberg soll verkauft werden. Die Geschäftsführung der Klinik-Gesellschaft hat die Mitarbeitenden nach Informationen des NDR in Niedersachsen am Montag in einem Brief darüber informiert. Die Capiton AG aus Berlin wolle das Krankenhaus kaufen, schreibt die Geschäftsführung der Elbe-Jeetzel-Klinik GmbH. Der Versorgungsauftrag für die Region bleibe vollständig erfüllt, heißt es in dem Schreiben. Dieser Punkt bereitet vor allem Kommunalpolitikern Sorgen. Im Sommer hatte sich zudem eine Bürgerinitiative zum Erhalt des Krankenhauses gegründet. Sie fordert, dass es wieder Eigentum der Kommune wird. Die Gewerkschaft ver.di hatte erst vor gut einem Monat einen Tarifvertrag mit dem Krankenhaus vereinbart. Jetzt hofft Gewerkschaftssekretär Robert Kirschner nach eigenen Angaben, dass die konstruktive Zusammenarbeit nach dem Verkauf weiter bestehen wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.11.2021 | 15:00 Uhr