Stand: 22.05.2022 12:00 Uhr Einbrecher stehlen Geld und Kerzen aus Kirchen

In Schneverdingen sind unbekannte Täter am Wochenende in mehrere Kirchen eingebrochen. In die Peter-und-Paul-Kirche drangen sie laut Polizei durch ein eingeschlagenes Fenster ein und drückten die Kirchentür von innen auf. Erbeuten konnten sie nichts. Aus dem Gemeindehaus entwendeten die Täter zwei elektronische Geräte. Auch der Einbruch in die Eine-Welt-Kirche blieb weitgehend erfolglos. Die Beute belief sich auf Kerzen und eine geringe Summe Bargeld. Der Versuch, in das Gemeindehaus einzudringen, blieb erfolglos. Zeugen werden gebeten sich, bei der Polizei in Schneverdingen unter der Telefonnumer (01593) 98 25 00 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.05.2022 | 08:00 Uhr